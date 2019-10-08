Bolu'da aile eğitim programı düzenlendi

08.10.2019 14:44

Bolu'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde görev yapan personele eğitim verildi.

İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve bin 353 çocuğa hizmet veren kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin idareci ve personelinden oluşan 160 kişiye, Bolu Abant İzzet Baysal Otelcilik Okulu Konferans Salonunda "Aile Eğitim Programı" adı altında eğitim programı düzenlendi.

Sosyolog Ayşe Yücel, öğretmen Neslihan Burcu Arslantaş ve psikolog Pınar Bardakçı tarafından çocuk yetiştirmede temel beceriler, okul ve aile ilişkisi ve mahremiyet konularında eğitim verildi.

Eğitime katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, burada yaptığı konuşmada idareci ve personele verdikleri eğitimler sayesinde çocukların sosyal ve aile hayatına uyumları konusunda daha doğru ve etkili yönlendirilmelerinin sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA