Bolu'da ahşap ev alev alev yandı

Bolu'da ahşap ev alev alev yandı Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangından alev alev yanan ahşap ev kül oldu.

Bolu'da ahşap ev alev alev yandı

BOLU - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangından alev alev yanan ahşap ev kül oldu.

Yangın, Dörtdivan ilçesine bağlı Yalacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Yılgın'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında evden yükselen alevleri gören köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ahşap evin bitişiğindeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yılgın ailesinin yaşamadığı öğrenilen ahşap tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem