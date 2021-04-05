Bolu'da ahşap ev alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da ahşap ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bolu'da ahşap ev alev alev yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan 2 katlı ahşap ev ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Bolu'da ahşap ev alev alev yandı
Bolu'da ahşap ev alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Yılmaz Vural İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu'da ahşap ev alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:22:01. #1.16#
title