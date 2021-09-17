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Bolu'da Ahilik Haftası etkinlikleri

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da Ahilik Haftası etkinlikleri

Bolu Ahi heyeti, Vali Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Bolu Ahi heyeti, Vali Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, İl Ticaret Müdürü Ersin Terzi, Bolu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkan Vekili Selahattin Ayen, Genel Sekreteri Selhan Şimşek, Berberler Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu, Mudurnu Esnaf Odası Başkanı Necati Yaşlı ve "Yılın Ahisi" seçilen Mahmut Damgacı katıldı.

BESOB Başkan Vekili Ayen ve İl Ticaret Müdürü Terzi, Ahilik Haftası kutlamaları ve Damgacı'nın meslek geçmişi hakkında Ümit'e bilgi verdi.

Ahiliğin, tarihte bilinen en önemli ve en etkin esnaf teşkilatı olduğunu dile getiren Ümit, "Şanlı bir tarihin, yüce bir milletin, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Köklü tarihimizde ahilik; esnafa ve zanaatkarlara adaletli ve vicdanlı olmayı, alın teriyle helal kazanç sağlamayı düstur edinirken aynı zamanda insanları ahlaki ve manevi yönlerden de eğiten ve geliştiren bir teşkilat olmuştur. Anadolu'da ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkarların piri olan Ahi Evran; çok usta bir esnaf, ticaretçi, mücahit, savaşçı ve ahlaki değerleri çok üst seviyede bir şahsiyettir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgeleriyle "Ahi Evran Yılı" olan 2021 yılı ahiliğin gelecek nesillere anlatılması, tanıtılması ve özünün kavranabilmesi için çok büyük anlam ifade etmektedir." diye konuştu.

Ümit, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yılın Ahisi" seçilen Mahmut Damgacı ile "Yılın Kalfası" seçilen Muhammet Karakoç'a iletilmek üzere Berberler Odası Başkanı Gökçeoğlu'na ve "Yılın Çırağı" seçilen Ziya Biçici'ye iletilmek üzere BESOB Başkan Vekili Ayen'e plaket ve Ticaret Bakanlığınca gönderilen belgeleri verdi.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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