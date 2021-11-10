Ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan Mudurnu istikametine seyreden Şahin O. idaresindeki 06 BUK 275 plakalı otomobil, Aynalıkaya mevkisinde yoldan çıkarak yamaç aşağı sürüklendi.

Yaklaşık 20 metre sonra ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü ile eşi Suna, çocukları Eylül, Cemre, Buğlem ve Tuana O. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ise vinç yardımıyla kaldırıldı.