Bolu'da ağaca çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı Bolu'nun Gerede ilçesinde, kamyonetin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, kamyonetin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samat köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 KB 599 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada kamyonette bulunan 7 Afganistan uyruklu kişiden 4'ü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonette bulunan Afganistan uyruklu kişilerin bölgede çobanlık yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA