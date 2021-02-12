Bolu'da afet farkındalık eğitimleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bolu'da afet farkındalık eğitimleri devam ediyor

12.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:20
Bolu'da afet farkındalık eğitimleri devam ediyor

Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Afet Farkındalık Yılı" dolayısıyla eğitim vermeye devam ediyor.

Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Afet Farkındalık Yılı" dolayısıyla eğitim vermeye devam ediyor.

AFAD ekipleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları çalışanları ile muhtarlara afet farkındalık eğitimi veriyor.

İlk olarak Yeniçağa ilçesinde düzenlenen eğitime, 54 kişi ve Mudurnu ilçesinde ise 103 kişi katıldı.

Eğitimlerde, "afet ve acil durum çantası", "planlama", "deprem anında unutulmaması gerekenler", "iletişimin kesilmemesi" ile "deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar" konularında bilgi aktarıldı.

Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların, Bolu AFAD İl Müdürlüğü ile iletişime geçebileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Ömer Ali Erol Bulut Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da afet farkındalık eğitimleri devam ediyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:25:04. #1.14#
title