Bolu'da afet farkındalık eğitimleri devam ediyor

Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Afet Farkındalık Yılı" dolayısıyla eğitim vermeye devam ediyor.

Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Afet Farkındalık Yılı" dolayısıyla eğitim vermeye devam ediyor.

AFAD ekipleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları çalışanları ile muhtarlara afet farkındalık eğitimi veriyor.

İlk olarak Yeniçağa ilçesinde düzenlenen eğitime, 54 kişi ve Mudurnu ilçesinde ise 103 kişi katıldı.

Eğitimlerde, "afet ve acil durum çantası", "planlama", "deprem anında unutulmaması gerekenler", "iletişimin kesilmemesi" ile "deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar" konularında bilgi aktarıldı.

Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların, Bolu AFAD İl Müdürlüğü ile iletişime geçebileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder