Bolu'da AFAD tarafından gönüllülere saha eğitimi veriliyor
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Bolu'da AFAD tarafından gönüllülere saha eğitimi veriliyor

Bolu'da AFAD tarafından gönüllülere saha eğitimi veriliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine saha eğitimi veriyor.

Bolu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine saha eğitimi veriyor.

İl Müdürlüğü tarafından AFAD Gönüllülük Sistemi projesine e-devlet üzerinden başvuran ve çevrim içi eğitimlerini tamamlayan gönüllüler sahada eğitim görmeye başladı. Gönüllüler, Civril Deposu AFAD Eğitim Merkezi'nde ve Çakmaklar Off Road alanında çadır kurma, ilk yardım ve temel yangın eğitimleri almaya başladı.

Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, AA muhabirine, kentte 1000'in üzerinde Temel AFAD Gönüllüsü bulunduğunu söyledi.

Bunlardan 38 gönüllünün ilk tur eğitimlerini tamamladığını, 2. tur eğitimlerde 39 gönüllünün uzaktan eğitimlerini bitirdiğini, Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazandıklarını belirten Çavuş, "Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanan gönüllülerimizden 39 gönüllümüz yaklaşık 4 hafta süren, hafif arama kurtarma eğitimi, insani yardım, psiko-sosyal destek ve çadır kurma eğitimi, ilk yardım eğitimi ve temel yangın eğitimleri alacak olup, eğitimler sonrası yapılan sınavda başarılı olanlara katılımcı belgesi ve AFAD başkanlığımızda Destek AFAD Gönüllüsü kimliği verilecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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