AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı
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AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da 36 AFAD gönüllüsüne dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Bolu'da 36 AFAD gönüllüsüne dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesiyle eğitim çalışmalarına hız veren Bolu AFAD İl Müdürlüğü, çevrim içi "Temel AFAD Gönüllülüğü" eğitimini tamamladı.

Daha sonra AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan 36 kişiye yönelik eğitim programı düzenlendi.

Civril Mahallesi'nde çadır kurma, yangın, İzzet Baysal Devlet Hastanesinde de ilk yardım eğitiminden geçen gönüllüler, programın son iki gününde Çakmaklar off-road alanındaki kayalıklarda dağcılık ile hafif arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten halatla tırmanış ve iniş yapan gönüllüler, görevlerini başarıyla tamamladı.

Gönüllüler, hareketli tripot ve diğer malzemelerin kullanımına yönelik de bilgilendirildi.

AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı
AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı
AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı
AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı
AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı
AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı
AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı
AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı
AFAD gönüllüleri dağcılık ile hafif arama ve kurtarma eğitimi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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