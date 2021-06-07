Bolu'da adliye çalışanlarından kan bağışı
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Bolu'da adliye çalışanlarından kan bağışı

Bolu'da adliye çalışanlarından kan bağışı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da adliye çalışanları Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Bolu'da adliye çalışanları Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Bolu Adliyesi, kanın sürekli ihtiyaç olduğunu benimsetmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla Türk Kızılay Bolu Şubesi ile adliye fuaye alanında kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, hakim, cumhuriyet başsavcıları, yazı işleri müdürleri, adliye personeli ve infaz koruma memurları, etkinlik kapsamında kan bağışladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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