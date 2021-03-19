Bolu'da, "acı bal"dan zehirlenen 1 kişi tedavi altına alındı
19.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:50
Bolu'nun Göynük ilçesinde "acı bal"dan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde "acı bal"dan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaardıç köyünde yaşayan Kırgızistan uyruklu Zehra Z. (26) satın aldığı baldan yedikten bir süre sonra rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zehra Z, Göynük İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder