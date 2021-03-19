Bolu'da, "acı bal"dan zehirlenen 1 kişi tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bolu'da, "acı bal"dan zehirlenen 1 kişi tedavi altına alındı

19.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:50
Bolu'da,

Bolu'nun Göynük ilçesinde "acı bal"dan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde "acı bal"dan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaardıç köyünde yaşayan Kırgızistan uyruklu Zehra Z. (26) satın aldığı baldan yedikten bir süre sonra rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zehra Z, Göynük İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Sibel Can Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da, "acı bal"dan zehirlenen 1 kişi tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:55:47. #1.14#
title