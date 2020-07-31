Bolu'da acemi kasaplar hastanelik oldu
BOLU'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayanlar hastanelik oldu.
31.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:22
BOLU'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayanlar hastanelik oldu.Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.
Kaynak: DHA