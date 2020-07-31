Bolu'da acemi kasaplar hastanelik oldu Bolu'da acemi kasaplar hastanelik olduBOLU'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayanlar hastanelik oldu.

Bolu'da acemi kasaplar hastanelik oldu

BOLU'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayanlar hastanelik oldu.

Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.

Kaynak: DHA