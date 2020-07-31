Bolu'da, acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi
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Bolu'da, acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi

Bolu'da, acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi Kurban kesmeye çalışan 25 acemi kasap yaralandı Bolu'da, kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 25 acemi kasap hastanelerde tedavi edildi.

31.07.2020 19:36 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:17

Bolu'da, acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi

Kurban kesmeye çalışan 25 acemi kasap yaralandı

BOLU - Bolu'da, kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 25 acemi kasap hastanelerde tedavi edildi.

Bolu'da, Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesmek isterken, bıçakla ya da hayvanların tekme atması sonucu 25 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplardan bazıları kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, hareket edemeyecek halde olanlar ise ambulanslarla taşındı.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servislerinde tedavi edilen acemi kasaplar kısa sürede taburcu edilerek evlerine gönderildi. Gerede ilçesinde kurban kestiği sırada aldığı darp sonucu bacağında kırıklar oluşan bir vatandaş ise ilk müdahalesinin ardından tedavisi hastanede tedavi altına alındı.

Bolu'da, acemi kasaplar hastanelerde tedavi edildi

Kaynak: İHA

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