Aç kalan tilki kent merkezi yakınlarında yiyecek aradı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan tilki kent merkezi yakınlarına indi.

İlçede son bir haftada aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı.

Aç kalan bir tilki, kent merkezi yakınlarına kadar gelerek yiyecek aradı. Bir süre çevrede dolaşan tilki, yiyecek bulduktan sonra tekrar ormanlık alana gitti.