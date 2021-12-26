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Aç kalan tilki kent merkezi yakınlarında yiyecek aradı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan tilki kent merkezi yakınlarına indi.

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan tilki kent merkezi yakınlarına indi.

İlçede son bir haftada aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı.

Aç kalan bir tilki, kent merkezi yakınlarına kadar gelerek yiyecek aradı. Bir süre çevrede dolaşan tilki, yiyecek bulduktan sonra tekrar ormanlık alana gitti.

Aç kalan tilki kent merkezi yakınlarında yiyecek aradı

Aç kalan tilki kent merkezi yakınlarında yiyecek aradı

Aç kalan tilki kent merkezi yakınlarında yiyecek aradı

Aç kalan tilki kent merkezi yakınlarında yiyecek aradı

Aç kalan tilki kent merkezi yakınlarında yiyecek aradı

Aç kalan tilki kent merkezi yakınlarında yiyecek aradı

Aç kalan tilki kent merkezi yakınlarında yiyecek aradı

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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