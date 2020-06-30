Bolu'da, 8 günde 240 kişiye 'maske' cezası
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Bolu'da, 8 günde 240 kişiye 'maske' cezası

BOLU'da, polis ve jandarma ekiplerinin son 8 günde düzenlediği maske denetiminde, 240 kişiye toplam 216 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Bolu'da, 8 günde 240 kişiye 'maske' cezası
30.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:40

BOLU'da, polis ve jandarma ekiplerinin son 8 günde düzenlediği maske denetiminde, 240 kişiye toplam 216 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in vaka sayılarında artış olduğunu açıklamasının ardından kentteki koronavirüs tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de ekipler, maskesiz gezenlere ceza kesti. İlçe ve köylerde de maske denetimleri sıklaştırıldı. Son 8 günde polis ve jandarma ekipleri tarafından 240 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı. Toplam uygulanan cezanın miktarının 216 bin lira olduğu öğrenilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.


Kaynak: DHA

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