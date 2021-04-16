Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, ramazanda da devam ettirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, ramazanda da devam ettirildi.

Tarihi İpek Yolu'nda yer alan, Osmanlı kasabası Mudurnu, tarihi yapılarını korumanın yanı sıra Ahilik kültürünü yaşatmayı sürdürüyor.

Demirciler Çarşısı'nda 712 yıldır her cuma seladan sonra yapılan esnaf duası, ramazanın ilk cuma gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirildi.

Hayırlı ve bereketli kazanç için dualar edilen geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik etti.

Duadan sonra vatandaşlar, ilçedeki camilerde ramazanın ilk cuma namazını kıldı.

Esnaf duasına katılan 80 yaşındaki Mehmet Doğuluer, esnaf duasının bir Ahilik geleneği olduğunu belirterek, "Kendimi bildim bileli bu duaya katılırım. Her cuma günü çarşıda bir araya gelir dua ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin