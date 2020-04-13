Bolu'da, 67 yaşında korona virüsü yenen kadın taburcu oldu
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Bolu

Bolu'da, 67 yaşında korona virüsü yenen kadın taburcu oldu

Bolu'da, 67 yaşında korona virüsü yenen kadın taburcu oldu Korona virüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla uğurlandı Bolu'da, korona virüs tedavisi gören 67 yaşındaki Ayşe Bican, sağlığına kavuştuğu hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

13.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:06
Bolu'da, 67 yaşında korona virüsü yenen kadın taburcu oldu

Bolu'da, 67 yaşında korona virüsü yenen kadın taburcu oldu

Korona virüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla uğurlandı

BOLU - Bolu'da, korona virüs tedavisi gören 67 yaşındaki Ayşe Bican, sağlığına kavuştuğu hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Bolu'da, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden Ayşe Bican'da yapılan testlerin sonucunda korona virüs tespit edildi. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bican, 14 günlük tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuştu.

Yapılan son muayenesinin ardından taburcu edilen Bican, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı. Bican, hastaneden ayrılırken, "Camlarım benim. Hakkınızı helal edin. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Allah devlete, millete zeval vermesin. Ben hastalandım. Başka kimse hasta olmasın" dedi.

Bolu'da, 67 yaşında korona virüsü yenen kadın taburcu oldu

Kaynak: İHA

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