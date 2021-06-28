Bolu'da 650 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Bolu'nun Seben ve Göynük ilçelerinde toplam 650 kınalı keklik doğal yaşam alanına salındı.

Bolu'nun Seben ve Göynük ilçelerinde toplam 650 kınalı keklik doğal yaşam alanına salındı.

Yozgat Çalatlı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Merkezi'nde yetiştirilen 650 kınalı keklik, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kınalı kekliler, Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Serpil Uysal, kurum müdürleri ve köy muhtarları tarafından belirlenen alanlarda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğaya salınan kınalı kekliklerin korunmasını Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile köy muhtarları gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz