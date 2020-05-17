Bolu'da, 65 yaş üstü vatandaşlar yeşil alanlara akın etti Bolu'da, 65 yaş üstü vatandaşlar yeşil alanlara akın etti Çocuk parkına giden yaşlılar tahterevalliye bindi Bolu'da, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, havaların sıcak olması nedeniyle yürüyüş yaptıkları yeşil alanlarda hem dinlendiler hem de oyun parkında çocuklar...

Bolu'da, 65 yaş üstü vatandaşlar yeşil alanlara akın etti

Çocuk parkına giden yaşlılar tahterevalliye bindi

BOLU - Bolu'da, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, havaların sıcak olması nedeniyle yürüyüş yaptıkları yeşil alanlarda hem dinlendiler hem de oyun parkında çocuklar gibi eğlendiler.

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar yeşil alanlara akın etti. Uzun bir aradan sonra ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Atatürk Orman Parkı'nda yürüyüş yaptıktan sonra gölgelik alanlarda dinlendi. Bazı vatandaşlar ise, çocuk parkındaki tahterevalliye binerek doyasıya eğlendi.

Kentin en işlek caddelerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen yaşlılar, uzun zamandır göremedikleri arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etti.

Havaların sıcak olması nedeniyle dışarıda çok durmayacağını söyleyen Osman Bakır (67), "Bu hastalık geldiğinden beri evdeyim. Evde ibadet yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Bugün hava sıcak 1-2 saat dolaşıp eve döneceğim" şeklinde konuştu.

Mehmet Turan ise, "70 gündür evde yatıyoruz. Bugün ikinci kez çıkıyorum. Gezecem. Başka hiçbir şey yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA