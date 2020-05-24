Bolu'da 65 yaş üstü vatandaşlar caddeleri doldurdu BOLU'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstündeki vatandaşlar, cadde ve parklara akın etti.

BOLU'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstündeki vatandaşlar, cadde ve parklara akın etti.

Bolu'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına izin verildi. Vatandaşlar izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, kurallara dikkat ettiği görüldü.

ALTI SAATLİK MUTLULUK YAŞADIKKısıtlamasının kalkması ile beraber dışarı çıkan 73 yaşındaki Mehmet Orhan, "Bugün dışarıda olduğumuzdan çok rahat ve ferah durumdayız. Çünkü, şöyle bir dünya gördük, bir rahatlık gördük, bir temiz hava aldık. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden bize bugünü gösterdiği için. Yaşımıza, başımıza hürmet edip bizi bayramın birinci günü serbest etti. 6 saat bir mutluluk yaşadık." diye konuştu.

Kaynak: DHA