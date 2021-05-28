Bolu'da, 645 kişilik camii inşaa edilecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye bütçesi ve vatandaşlardan toplanan bağışlarla Borazanlar Mahallesi'ne bir cami yapacaklarını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye bütçesi ve vatandaşlardan toplanan bağışlarla Borazanlar Mahallesi'ne bir cami yapacaklarını açıkladı. 510 metrekare alana inşaa edilecek olan caminin 645 kişilik kapasitesinin olacağı öğrenildi.

Bolu Belediyesi tarafından kentin merkez mahallerinden biri olan Borazanlar Mahallesi'ne yapılacak olan cami projesinin ilk aşaması tamamlandı. 510 metrekare alana inşaa edilecek olan caminin toplam cemaat kapasitesi 645 kişi olacak. Cami projesinin maliyetinin bir kısmı belediye tarafından, bir kısmı da vatandaşlardan toplanan bağışlarla karşılanacak.

Bolu'da 500 kişiye 1 cami düştüğünü belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Borazanlar Mahallesi'nde cami ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir cami yaptıracağız. Biz bu camiyi yasa hükümlerine istianen kendi bütçemizden yapıyoruz. Nereye yapıyoruz? Borazanlar Mahallesi'ne yapıyoruz. Nasıl bir cami yapıyoruz? Öncelikle teknik özelliklerinden bahsedeyim. Cami oturum alanı 510 metrekare olacak. Toplam cemaat kapasitesi 645 olacak. Caminin taban alanın çapı yaklaşık 26 metre olacak. Peki biz camiyi niye yapmaya karar verdik? Bu cami Borazanalar Mahallesi'ne yapılacak dediğim gibi. Borazanlar Mahallesinin nüfusu 2008 yılında 2 bindi. İki tane cami vardı. Şimdi Borazanlar Mahallesi'nin nüfusu 18 bine ulaştı. Bolumuzda 105 cami var. Kabaca bin 500 kişiye bir cami düşüyor. Ama Borazanlar Mahallesi'nde 9 Bin kişiye bir cami düşüyor. Dolayısıyla Borazanlar Mahallesi'nin cami ihtiyacı var." dedi.

"Caminin sevabına nail olmak isteyen binlerce insan var"

Cami projesi için bağış kampanyası da başlattıklarını belirten Başkan Özcan, "Bize gereken cami alanı ne kadar hesapladık. Bin 260 metrekare civarında biz bağış olarak cami yapılmak kaydı ile vatandaşımızdan yerleri topladık. Sonra bir imar uygulamasıyla burayı okul alanından ayırdık. Yine 6 bin metrekaresi okul alanı olarak kalmaya devam ediyor. Ama biz tapumuzu ayırdık ve cami alanı tapusu olarak çıkarttık. Ondan sonra valiliğimize müracaat ettik. Dedi ki, 'Bu camiyi biz Bolu Belediyesi olarak yapıyoruz. Ama bu caminin sevabına nail olmak isteyen binlerce insan var' dedik. Biz burada asgari ücretli bir vatandaşımızın katkısını çok önemsiyoruz. Biz burada genç bir öğrenci kardeşimizin 5 TL'lik katkı vermesini çok önemsiyoruz. O anlamda 3 tane kamu bankasında hesap açtırdık. Yasaya uygun olarak. Valiliğimize müracaat ettik. Resmi bağış kampanyası için izin aldık" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı