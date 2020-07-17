Bolu'da, 61 kilo eroin yakalandı, 2 gözaltı Bolu'da, 61 kilo eroin yakalandı, 2 gözaltıBOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenilen 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Bolu'da, 61 kilo eroin yakalandı, 2 gözaltı

BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenilen 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü S.S.(59) ve yanında bulunan L.G.(45) adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler güzergah üzerinde kontrollerini sıklaştırdı. Uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, otomobilin bagaj kısmında 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü S.S.(59) ve yanında bulunan L.G.(45) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA