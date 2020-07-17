Bolu'da 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi
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Bolu'da 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Bolu'da 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi
17.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:02

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir otomobil takibe alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobil, detaylı arama için Emniyet Müdürlüğünün kapalı otoparkına çekildi.

Otomobilde uyuşturucu dedektör köpeği "Sezar" tarafından yapılan aramada, aracın bagajındaki iki valizden paketler halinde 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü S.S'yi (59) gözaltına alırken, uyuşturucu maddeyi İstanbul'da teslim alacak olan şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

Çalışma sonunda İstanbul'da giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli L.G'yi (45) de yakalayarak Bolu'ya getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S. ve L.G, sağlık kontrolünün ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye çıkarıldı.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Kaynak: AA

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