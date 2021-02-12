Bolu'da 6 köy okulu yüz yüze eğitime hazır

Bolu'da köy okulları, Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağının duyurulmasının ardından salgın tedbirleri çerçevesinde eğitim öğretime hazırlandı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin okulların yüz yüze açılması gündemi ile Vali Ahmet Ümit Başkanlığı'nda toplandığı bildirildi.

Yapılan toplantıda, fiziki şartları uygun görülen köy okullarında, tüm sınıf kademelerinde haftanın 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun görüldüğü ve okulların belirlendiği kaydedildi.

Toplantıda, Merkez Dodurga Abdi Sın İlkokulu/ Ortaokulu, Merkez Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Merkez Çobankaya Şehit Murat Paçal Ortaokulu/ İlkokulu, Merkez Doğancı Ayşe - Yılmaz Becikoğlu Ortaokulu/ İlkokulu, Merkez Çimento Çaydurt İlkokulu ile Merkez Alıçören Ortaokulu'nun eğitime hazır olduğuna karar verildiği ifade edildi.

Belirlenen 6 köy okulunda, eğitimin öğretim faaliyetlerinin Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder