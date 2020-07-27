Bolu'da, 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi BOLU'nun Gerede ilçesinde, jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 6 bin 253 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 6 bin 253 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında Gerede ilçesinde bir TIR durduruldu. TIR'da yapılan aramada, 6 bin 253 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA