Bolu'da 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi Bolu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi görevi esnasında Gerede ilçesinde durdurulan bir tırda arama yapıldığı ifade edildi.

Tırda yapılan aramada, 6 bin 253 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilirken 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA