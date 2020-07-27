Bolu'da 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bolu'da 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu'da 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi
27.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:54

Bolu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi görevi esnasında Gerede ilçesinde durdurulan bir tırda arama yapıldığı ifade edildi.

Tırda yapılan aramada, 6 bin 253 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilirken 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

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