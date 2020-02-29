Bolu'da, 500 göçmen Avrupa hayaliyle Edirne'ye yola çıktı

29.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:46

Bolu'da yaşayan farklı uyruklardan 500 göçmen, Avrupa'ya gidebilmek hayaliyle otobüslere binerek Edirne'ye gitmek için yola çıktı.



Bolu'da yaşayan farklı uyruklardan 500 göçmen, sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gidebilmek için Bolu Otogarı'na akın etti. Dün gece saatlerinden itibaren otogara giden çoğunluğu Afgan uyruklu göçmenlerin bir kısmı kendi imkanlarıyla aldıkları biletlerle, bir kısmı da Bolu Belediyesinin tahsis ettiği otobüslerle Edirne'ye yola çıktı. Otobüslerle yola çıkan göçmenler Avrupa vatandaşı olma hayaliyle Yunanistan'a gitmek istediklerini söylediler.



"İnşallah hedeflerine ulaşırlar"



Yola çıkan göçmenleri yolcu etmek için Bolu Otogarı'na gelen Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, şu ana kadar şehirde yaşan 500'ün üzerinde göçmenin yola çıktığını söyleyerek, "Ne yazık ki ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Şehitlerimizin ardından Belediye Başkanımız Tanju Özcan, ilimizde yaşayan göçmenler ve özellikle Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu Bolu'dan Edirne'ya kadar gitmek isteyen göçmenlerin ücretsiz taşınması vaadini, dün geceden itibaren gerçekleştiriyoruz. Anlaştığımız firma ile birlikte peyderpey gönderiyoruz. 40 kişilik olan en büyük grubumuz şu an burada, Edirne'ye doğru yola çıkacağız. Dün akşamdan itibaren gelen herkesi bekletmedik. Bize talepte bulunan, muhtarlıklara gelen, göçmenler ve özellikle Suriyelileri taşımaya devam ediyoruz. Şu anda da ben göçmenlere hayırlı yolculuklar demek için buradayım. Avrupa hedefleri vardı, inşallah hedeflerine ulaşırlar. Şu ana kadar biz, 200 göçmen gönderdik. Yetkililerden aldığım rakam 500'ün üzerinde" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA