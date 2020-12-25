Bolu'da 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi
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Bolu'da 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi

25.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:25
Bolu'da 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi

Bolu'da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda İstanbul'a 5 kilo 50 gram eroin götürürken yakalanan M.B. adliyeye sevk edildi.

Bolu'da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda İstanbul'a 5 kilo 50 gram eroin götürürken yakalanan M.B. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 paket halinde 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.B. (47) ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Bolu'da 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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