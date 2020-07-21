Bolu'da 5.5 ton kaçak tütün ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi: 2 gözaltı
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Bolu'da 5.5 ton kaçak tütün ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda 5.5 ton kaçak tütün, sigara ve cinsel uyarıcı haplarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da 5.5 ton kaçak tütün ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi: 2 gözaltı
21.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:50

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda 5.5 ton kaçak tütün, sigara ve cinsel uyarıcı haplarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a kamyonlarla kaçak tütün, sigara, cinsel uyarıcı hap ve krem taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Bolu sınırlarına girdikleri tespit edilen 2 kamyonu TEM Otoyolu Dörtdivan ilçesi mevki'inde durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, 5 ton 542 kilo belgesiz ve faturasız tütün, 9 bin 930 paket bandrolsüz kaçak sigara, 3 bin 187 adet cinsel uyarıcı hap ve krem, 5 kilo belgesiz ve faturasız kaçak pipo tütünü, 9 bin 600 adet dolu makaron, 23 kilo belgesiz ve faturasız kaçak çay ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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