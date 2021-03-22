Bolu'da 480 ladin fidanı toprakla buluştu
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Bolu'da 480 ladin fidanı toprakla buluştu

22.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:56
Bolu'da 480 ladin fidanı toprakla buluştu

Bolu'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası, İstiklal Marşı'nın 100. yılı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına 480 ladin fidanı dikildi.

Bolu'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası, İstiklal Marşı'nın 100. yılı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına 480 ladin fidanı dikildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce Paşaköy Mahallesi'nde düzenlenen törene, Vali Ahmet Ümit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan protokol üyeleri, daha sonra 480 ladin fidanını öğrencilerle toprakla buluşturdu.

Vali Ümit, törenin ardından sohbet ettiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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