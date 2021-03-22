Bolu'da 480 fidan toprakla buluşturuldu

Bolu'da 480 fidan toprakla buluşturuldu

BOLU'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına oluşturulan hatıra ormanında, 480 fidan toprakla buluşturuldu.

Bolu Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanı için düzenlenen fidan dikimine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit ve katılımcılar tarafından fidanlar dikildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı