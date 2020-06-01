Bolu'da, 45 yıllık esnaf Kadriye Özgören dükkanına kavuştu
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Bolu'da, 45 yıllık esnaf Kadriye Özgören dükkanına kavuştu

Bolu'da, korona virüs salgını nedeni ile dükkanını kapatmak zorunda kalan 45 yıllık esnaf Kadriye Özgören (78), sabah erken saatlerde gelerek çok sevdiği tekstil ürünleri sattığı dükkanına kavuştu.

Bolu'da, 45 yıllık esnaf Kadriye Özgören dükkanına kavuştu
01.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:36

Bolu'da, korona virüs salgını nedeni ile dükkanını kapatmak zorunda kalan 45 yıllık esnaf Kadriye Özgören (78), sabah erken saatlerde gelerek çok sevdiği tekstil ürünleri sattığı dükkanına kavuştu. Hislerini anlatan Özgören, "Ben bu işi 45 senedir yapıyorum. Bütün her şeyimi dükkana borçluyum. Sağlığımı, her şeyimi" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde alınan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası, 45 senedir çalıştırdığı dükkanını kapatmak zorunda kalan Kadriye Özgören, normale dönüş kapsamında kaldırılan yasaklar sonrası kepenklerini açtı. Sabah erken saatlerde dükkanına gelen Kadriye Özgören, dükkanını temizleyip çalışmaya başladı. Komşuları ile de sohbet eden Özgören, arkadaşları ile hasret giderdi.

"Ben bu işi 45 senedir yapıyorum"

45 senedir tekstil ürünleri sattığını ve her şeyini bu dükkana borçlu olduğunu söyleyen Özgören, "Kendime bir liste hazırladım. Sabah saat 09.00'da kahvaltı, 11.00'de spor, 12.00 ile 13.00'e kadar yemek işi evde, ondan sonra da temizlik işi. Akşamları da Survivorımız vardı bizim, Allah razı olsun Acun'dan. Her akşam geceye kadar onunla uğraştık. Yani 2 buçuk ayı böyle geçirdim ama hiç sıkılmadım. Temizlik yap, onları yap, bunları yap derken vaktimiz geldi geçti, gitti. Evde olmak iyi hissettirdi. Mecbur olsak da iyi hissettirdi. Tabi dükkan daha iyi. Açıldığı da iyi oldu. Çokta mutlu olduk. Bugün kalktım pazara gittim, dükkanıma geldim. Sildim, süpürdüm derken saat oldu öğlen oldu. Çok mutlu olduğumu hissettim. Tamam, evde de sıkılmadım ama benim için dükkan daha iyi. Ben bu işi 45 senedir yapıyorum. Bütün her şeyimi dükkana borçluyum. Sağlığımı, her şeyimi. Rafları temizledim süpürdüm, yerleri sildim derken zaten akşam oldu" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımı özlemişim"

Dükkanın bulunduğu pasajdaki komşularını da özlediğini belirten Özgören, "Arkadaşlarımı özlemişim. Komşularımı hepsini özlemişim. Çok güzel karşıladılar. Beraber oturduk kahvelerimizi içtik, sohbet ettik. Komşuluklarımız çok iyi burada" şeklinde konuştu.

"Kadriye teyzeyi çok seviyorum, özledim"

Kadriye teyzesini çok sevdiğini ve özlediğini söyleyen komşusu Mihrican Ay ise, "Kadriye teyzeyi çok seviyorum, özledim. Onun elini öptüm, işlerini yaptım. O da bana hediye verdi" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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