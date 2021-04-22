Bolu'da 400 bin fidan üretimi gerçekleşecek
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Bolu'da 400 bin fidan üretimi gerçekleşecek

Bolu'da 400 bin fidan üretimi gerçekleşecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, bu yıl içerisinde 400 bin karaçam ve sarıçam fidanını toprakla buluşturmayı planlıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, bu yıl içerisinde 400 bin karaçam ve sarıçam fidanını toprakla buluşturmayı planlıyor.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çayırköy Orman Fidanlığında, 300 bin karaçam ve 100 bin sarıçam fidanı üretmek için tohumların tüpe ekimine başlandı.

Çam tohumları ıslatılıp ilaçlandıktan sonra fidan tüplerine ekildi.

Kapama toprağı atılıp sulama ve ot bakımları işlemlerinin ardından fidan üretim çalışmaları tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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