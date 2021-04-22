Bolu'da 4 yavru kedi tedavi altına alındı
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Bolu'da 4 yavru kedi tedavi altına alındı

Bolu'da 4 yavru kedi tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da annesi tarafından terk edilen 4 yavru kedi tedavi altına alındı.

Bolu'da annesi tarafından terk edilen 4 yavru kedi tedavi altına alındı.

Gölyüzü Mahallesi'nde 4 kedi yavrusunu gören vatandaşlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler yakaladıkları yavru kedileri, veteriner kliniğine götürerek tedavi ettirdi.

Tedavisi yapılan 4 yavru kedi, daha sonra ekipler tarafından Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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