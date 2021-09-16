Bolu'da 4 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 sanık yeniden yargılanıyor

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde, iki aile arasında çıkan, 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada, istinafın yerel mahkemenin kararını "usul" yönünden uygun bulmaması üzerine 7 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararının ardından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müşteki sanık durumunda olan tutuksuz Metin ve Soner Büyüktopaç ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Hasan ve Hatice Büyüktopaç ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, sanıkların tutuklu bulunduğu cezaevinde yatmakta olan bir mahkumun Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç'ın duruşmalarda yalan söylediği, Zeki Büyüktopaç'ın çocuklarının tahliye olması için suçu üstüne almaya çalıştığını ileri süren dilekçesinin mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Sanık Zeki Büyüktopaç savunmasında, olayda çocuklarının herhangi bir eylemi olmadığını iddia ederek tahliye edilmelerini istedi.

Onur ve Mustafa Büyüktopaç da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Zeki, Mustafa ve Onur Büyüktopaç'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay ve iddianame

Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde Şubat 2018'de, husumetli olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, Zeki ve oğlu Mustafa Büyüktopaç'ın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dörder kez, Onur Buyüktopaç ve dedesi Hasan ile eşi Hatice Büyüktopaç'ın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca tutuksuz sanıklar Metin ve oğlu Soner Büyüktopaç'ın da "kasten yaralama" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Yargılama sonucunda tutuklu sanık Zeki Büyüktopaç'a, toplam 85 yıl 6 ay, Mustafa Büyüktopaç'a 83 yıl 6 ay, Onur Büyüktopaç'a 76 yıl 3 ay, Hasan Büyüktopaç'a 9 yıl, Metin Büyüktopaç'a 1 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası verilmişti.

Soner Büyüktopaç, Zeki Büyüktopaç'a karşı işlediği iddia edilen kasten yaralama suçundan, Hatice Büyüktopaç da hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etmiş, mahkeme heyeti Soner ve Onur Büyüktopaç'ın birbirlerine karşı yaralama eylemlerinden suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.