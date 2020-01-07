Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı
Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.
07.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:12
Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkezde 33, Gerede'de ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA