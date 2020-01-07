Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı

Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

07.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:12

'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkezde 33, 'de ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı
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