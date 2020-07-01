Bolu'da 303 gram kokainle yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis
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Bolu'da 303 gram kokainle yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 303 gram kokain ile yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis cezası verildi.

Bolu'da 303 gram kokainle yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis
01.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:07

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 303 gram kokain ile yakalanan 2 kişiye 15'er yıl hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayında doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu Bolu geçişinde olduğu tespit edilen şüpheli araca operasyon düzenledi. Otoyol üzerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın özel bölgesine gizlenmiş halde 303 gram kokain ele geçirildi. Araçta bulunan İbrahim Bulut (31) ve Ferhat Demir (46) isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklu sanıklar İbrahim Bulut ve Ferhat Demir hakim karşısına çıktı. Sanıklardan İbrahim Bulut savunmasında, "Biz 4 bin lira karşılığında uyuşturucu almak istedik ama bize ne kadar verdiler bilmiyorum. Ticari bir maksadımız yoktu. İkimiz de uyuşturucu kullanırız. Tamamen kullanmak amacıyla almıştık" dedi.

Sanık Ferhat Bulut ise, "Biz içmek için 5-10 gram uyuşturucu aldığımızı düşünüyorduk. Polisler tartıncaya kadar bu kadar kokain olduğunu bilmiyorduk" şeklinde konuştu.

Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, her iki sanığa da 15'er yıl hapis cezası ve 50'şer bin lira adli para cezası verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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