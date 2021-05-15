BOLU'DA, 30 KÖYLÜ SUDAN ETKİLENDİ
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BOLU'DA, 30 KÖYLÜ SUDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU merkeze bağlı Yenicepınar köyünde yaşayan 30 kişi içtikleri sudan etkilendiklerini iddia ederek hastaneye gitti.

BOLU merkeze bağlı Yenicepınar köyünde yaşayan 30 kişi içtikleri sudan etkilendiklerini iddia ederek hastaneye gitti. Köyde içme suyuna kimyasal atık karıştığı iddia edilirken, köyün su depolarından incelenmek üzere numune alındı. Olay, Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde meydana geldi. Önceki gün gece saatlerinde köyde yaşayan vatandaşlar, köyün içme suyunu kullandıktan sonra rahatsızlandı. Daha sonra sudan kötü kokular da geldiğini fark eden köylülerden 30'u mide bulantısı ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri yapılan köylüler, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Köyde yaşayan onlarca kişide de mide bulantısı ve ateş şikayeti yaşandı. Köylüler durumu Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak test için Halk Sağlığı Laboratuvarı'na götürdü. Yetkililer, köyün içme suyunun kullanılmaması için uyarılarda bulundu. Köylüler ise suya kimyasal atıkların karıştığını iddia etti. Köyde yaşayan Nazım Yurt, 'Kusma, ishal var. Böbreklerim ağrıyor. Su deposunun 50 metre üzerine zehirli atık atıyorlar. Orası çukur. Normal içme suyuna karışıyor. Buraya zehirli atık atıyorlar. Biz mahkemeye verdik. Saklı saklı geceleri zehirli atık atıyorlar. Bununla hiçkimse alakadar olmuyor dedi. Ailesinden birçok kişinin zehirlendiğini söyleyen Sabahattin Çalışkan ise, 'Numune almaya gittiler. Benim çocuklarım şimdi hastaneden geldiler. Doktor bağırsak enfeksiyonu demiş ifadelerini kullandı. Köy muhtarı Mustafa Çetinkaya ise, Köyümüz 105 hane. 3-5 hanede kusma ve ateş çıkmış. Sudan olduğu da belli değil ama tahlil yaptırıyoruz. 10 haneye kadar çıkmış. Hastaneye gidenler var. Durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne söyledik. Tahlil alıyorlar dedi.

BOLU'DA, 30 KÖYLÜ SUDAN ETKİLENDİ
BOLU'DA, 30 KÖYLÜ SUDAN ETKİLENDİ
BOLU'DA, 30 KÖYLÜ SUDAN ETKİLENDİ
BOLU'DA, 30 KÖYLÜ SUDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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