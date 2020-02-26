Bolu'da 3 yolcu otobüsünde 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
BOLU'da, jandarmanın durdurduğu 3 yolcu otobüsünde, toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
BOLU'da, jandarmanın durdurduğu 3 yolcu otobüsünde, toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan 3 yolcu otobüsünde toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA