Bolu'da 3 yolcu otobüsünde 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bolu'da 3 yolcu otobüsünde 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

BOLU'da, jandarmanın durdurduğu 3 yolcu otobüsünde, toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

26.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:35
Bolu'da 3 yolcu otobüsünde 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

'da, jandarmanın durdurduğu 3 yolcu otobüsünde, toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan 3 yolcu otobüsünde toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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