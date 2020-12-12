Bolu'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Bolu'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

12.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:58
Bolu'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gücükler köyünde yaşayan 3 kişi, sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini değerlendirdikleri 3 kişiyi, ilk müdahalenin hastaneye götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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