Bolu'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
12.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:58
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gücükler köyünde yaşayan 3 kişi, sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini değerlendirdikleri 3 kişiyi, ilk müdahalenin hastaneye götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder