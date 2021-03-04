Bolu'da 3 işletme hastalıktan ari unvanına sahip olma yolunda
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Bolu'da 3 işletme hastalıktan ari unvanına sahip olma yolunda

04.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:48
Bolu'da 3 işletme hastalıktan ari unvanına sahip olma yolunda

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, "Türkiye'de birçok ilde olmayan hastalıktan ari işletme unvanına Bolu'da 3 işletmemiz sahip olarak Bolu hayvancılığına artı değer katacaktır.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, "Türkiye'de birçok ilde olmayan hastalıktan ari işletme unvanına Bolu'da 3 işletmemiz sahip olarak Bolu hayvancılığına artı değer katacaktır." dedi.

Bolu'da ilk defa hastalıktan ari işletme sertifikası almaya hak kazanan Merkez-Çamyayla köyündeki Mustafa Güler'in işletmesine Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat tarafından sertifikası verildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Murat, "100 büyükbaş hayvan kapasiteli işletmemiz; içerisinde süt sağım ünitesi, karantina/gözlem ünitesi, kilitlenebilen padok sistemi ve gübre depolama yeri barındırmaktadır. İşletmemiz entansif hayvancılığa uygun modern bir tesis olarak faaliyet göstermekte. Bu işletmemizin yanında merkez Hamzabey köyünde ve Gerede ilçemizdeki birer işletmemizin birinci hastalık taraması bitirilmiş, bu yıl içerisinde ikinci hastalık testleri de bitirilip, inşallah onlara da ari işletme sertifikası vereceğiz. Türkiye'de birçok ilde olmayan hastalıktan ari işletme unvanına Bolu'da 3 işletmemiz sahip olarak Bolu hayvancılığına artı değer katacaktır." diye konuştu.

"Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmakta" diyen Murat, "Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 2020 yılı için 450 lira olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanmakta." şeklinde konuştu.

Murat, yıl boyu yetiştiricilerin ari işletme desteği için il/ilçe müdürlüklerine başvurabileceklerini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"İl/ilçe Müdürlükleri tarafından 2021/03 sayılı Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler Genelgesi kapsamında başvuru yapan yetiştiricilerin işletmeleri için inceleme ve tespit tutanağı düzenlenir. İşletmede bulunan sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için İl Müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir. Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Hak Ediş Belgesi hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte Bakanlığımıza gönderilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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