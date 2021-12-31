Son dakika haberi: 3 gündür kayıp olan şahıs derede ölü halde bulundu

ÖZALP, VAN (İHA) - 3 gündür kayıp olan şahıs derede ölü halde bulundu

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde 3 gündür ailesinin haber alamadığı inşaat işçisi Metin Özalp (59), köy imamı tarafından derede ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşayan 59 yaşındaki inşaat işçisi Metin Özalp, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Özalp'e kendi imkanlarıyla ulaşamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri Özalp'i bulmak için çalışma başlattı.

Köy imamı derede buldu

Arama çalışmalarının devam ettiği sırada Hacılar köyü imamı namazdan döndüğü sırada köyün yakınından geçen Markuşlar deresinde cansız bir erkek cesedi gördü. İmamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, derede bulunan kişinin 3 gündür kayıp olan Metin Özalp olduğunu belirledi. Dereden çıkarılan Özalp'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.