Bolu'da 3 çocuğa "sıcak yuva" olan koruyucu anneye Anneler Günü kutlaması
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Bolu'da 3 çocuğa "sıcak yuva" olan koruyucu anneye Anneler Günü kutlaması

Bolu'da 3 çocuğa 'sıcak yuva' olan koruyucu anneye Anneler Günü kutlaması
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, çocuklarının evlenmesinin ardından koruma altındaki 3 çocuğa "sıcak yuva" olan Neşet ve Havva Akçay çifti, koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak için "rehber koruyucu aile" ilan edildi.

Bolu'da, çocuklarının evlenmesinin ardından koruma altındaki 3 çocuğa "sıcak yuva" olan Neşet ve Havva Akçay çifti, koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak için "rehber koruyucu aile" ilan edildi.

Bolu'da yaşayan 59 yaşındaki Neşet ve 55 yaşındaki Havva Akçay, 10 yıl önce dönemin valisinin daveti üzerine koruyucu aile hizmetiyle ilgili bir toplantıya katıldı.

Burada verilen bilgilerden çok etkilenen Akçay çifti, hem çocuklarının evlenmesinin ardından evde oluşan boşluğu doldurmak hem de koruma altındaki çocuklara "sıcak yuva" olmak için harekete geçti.

İlk olarak 7 yaşındaki kız, 3 yıl sonra da 2 yaşındaki erkek çocuğun koruyucu aileliğini üstlenen Akçay çifti, son olarak 5 ay önce bir kıza daha "sıcak yuva" oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ile kurum yetkilileri, 3 çocuğu evine alarak onlara sıcak aile ortamında annelik yapan Havva Akçay'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

İl Müdürü Koçyiğit, Havva Akçay'ın zor ama güzel bir iş yaptığını söyledi.

Akçay'a teşekkür eden Koçyiğit, "Havva hanım 3 çocuğumuzun annesi oldu. Ayrıca kendi çocukları da var. Buna rağmen bizimle birlikte bu yolda yürüyor. Bize de rehberlik yapıyor. Bolu'da koruyucu ailelerin artmasında, çocukların eve yerleşmesinde çok büyük katkıları da oldu." diye konuştu.

İlde 44 çocuğun, Anneler Günü'nü koruyucu anneleriyle kutladığını aktaran Koçyiğit, "Bolu gerçekten bu alanda Türkiye'de örnek illerden biri oldu. Koruyucu ailelerin yanına yerleştirdiğimiz çocuk sayımız, kurum ve evlerde tuttuğumuz çocuk sayısının iki katına çıktı. İnşallah bu sayı Bolu'da daha fazla olacak. Çocuklarımız, çocuk evlerimizde değil, mutlaka bir aile ortamında anne ve babanın şefkatiyle büyüyecek." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarla sevgimi paylaşmak istedim"

Havva Akçay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Koruyucu anne olma kararını almamdaki en büyük etken; çocukları çok sevmem oldu. Çocuklarla sevgimi paylaşmak istedim. Hayatımın bir anlamı da olsun istedim." dedi.

Akçay, 3 çocuğa koruyucu annelik yaptığını aktararak, "Anlatılacak bir duygu değil, yaşanacak bir duygu. Bunu kelimelerle ifade edemiyorum. Herkesin koruyucu aile olmasını isterim. Çocuk evde bir çiçek demek. Onu sevgiyle beslemek çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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