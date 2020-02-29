Bolu'da 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Bolu'da 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

29.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:21
Bolu'da 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi

BOLU'nun ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisindeki bir dinlenme tesisinde şüphe üzerine kamyonda arama yaptı. Aramada, 3 bin 920 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kamyonda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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