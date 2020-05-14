Bolu'da 3 bin 720 esnafa 93 milyon liralık destek sağlandı
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Bolu'da 3 bin 720 esnafa 93 milyon liralık destek sağlandı

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında Bolu'da bulunan 3 bin 720 esnafa yaklaşık 93 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı.

Bolu'da 3 bin 720 esnafa 93 milyon liralık destek sağlandı
14.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:00

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında Bolu'da bulunan 3 bin 720 esnafa yaklaşık 93 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı.

Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Halk Bankası aracılığıyla çıkarılan Esnaf Destek Paketiyle Bolu'da ciddi bir destek sağlandığını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini kapatan ya da iş kaybı yaşaması nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan esnaf ve sanatkarlara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çok ciddi destekler sağlandığını belirten Doğanay, Bolu esnafının da bu desteklerden önemli ölçüde yararlandığını kaydetti.

Doğanay, koronavirüs salgınında alınan tedbirler nedeniyle esnaf ve sanatkarların birçoğunun iş yerlerindeki faaliyetlerine ya ara verdiklerini ya da ya da iş kaybı yaşadıklarını ifade ettiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşanan bu zor günlerde esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda esnafımıza destek paketleri açıklanmıştır. Açıklanan bu destek paketleri doğrultusunda esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen talep ve istekler dikkate alınarak esnaf destek paketleri üzerinde ilave olarak bazı düzenlemeler de yapılmıştır. Hatırlanacağı üzere, cumhurbaşkanımızın talimatları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yayınlanarak yürürlüğe giren birinci husus, taksitlerin ötelenmesidir. Daha önceki tarihlerde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerimiz aracılığıyla Türkiye Halk Bankasından kredi kullanan esnafımızın taksit ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 tarihleri içerisinde ödemeleri gereken taksit miktarları ve aynı kredilerin devam eden taksitleri, faizsiz olarak 3 ay süreyle ötelenmişti."

Esnaf ve sanatkarlara yönelik "Esnaf Destek Paketi"nin de esnafa büyük bir katkı sağladığına vurgu yapan Doğanay, "Koronavirüs nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnafa destek olmak amacıyla Halkbank aracılığıyla 'Esnaf Destek Paketi' verileceğinin açıklanmasının ardından Bolu esnafımız, bu desteğe yoğun bir şekilde müracaatta bulundu. 36 ay vadeli, 6 aya kadar ödemesiz 25 bin lira limitli bu destek için başvuralar tamamlanmış olup, ödemelerde büyük oranda gerçekleşmiştir. Bolu açısından baktığımızda 25 binlik Esnaf Destek Paketi kapsamında Bolu il genelinde 2 bin 570 esnafımıza 64 milyon lira ödeme yapılmıştır. Başvuru yapan bin 150 esnafımızın da işlemleri devam etmekte olup, bu esnaflarımızın da ödemeleri Ramazan Bayramına kadar gerçekleştirilecektir. Böylelikle Bolu'muzda Esnaf Destek Paketi ile toplamda 3 bin 720 esnafımıza yaklaşık 93 milyon liralık bir destek sağlanmış oldu." diye belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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