Bolu'da 3 bebek arabası yakan şüpheli adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu'da 3 bebek arabası yakan şüpheli adliyeye sevk edildi

06.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:31
Bolu'da 3 bebek arabası yakan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddia edilen şahıs, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddia edilen şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölyüzü mahallesinde 3 farklı apartmanın girişlerinde bulunan bebek arabalarının yakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Z.Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli Z.Y. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesinde alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını söyleyen Z.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma açıldı.

Hakkında, hakaret, hırsızlık, yaralama gibi 10 farklı suç kaydı olduğu, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga İbrahim Selim Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da 3 bebek arabası yakan şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 14:35:25. #1.14#
title