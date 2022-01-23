Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası başladı

Bolu'da düzenlenen 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonunca düzenlenen turnuva, 33 sporcunun katılımıyla Şey Bilardo Salonu'nda start aldı.

Turnuvanın yapıldığı salon içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tedbirler alındı.

3 gün sürecek turnuva sonunda dereceye giren sporculara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından kupa takdim edilecek.

Turnuva sonunda dereceye giren 6 sporcu, Türkiye şampiyonasında Bolu'yu temsil edecek.