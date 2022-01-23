Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası başladı

Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası başladı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Bolu'da düzenlenen 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası başladı.

Bolu'da düzenlenen 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonunca düzenlenen turnuva, 33 sporcunun katılımıyla Şey Bilardo Salonu'nda start aldı.

Turnuvanın yapıldığı salon içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tedbirler alındı.

3 gün sürecek turnuva sonunda dereceye giren sporculara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından kupa takdim edilecek.

Turnuva sonunda dereceye giren 6 sporcu, Türkiye şampiyonasında Bolu'yu temsil edecek.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri

Bilardo, Türkiye, Bolu, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title