Bolu'da 2 yolda, sağanak sonrası heyelan
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Bolu'da 2 yolda, sağanak sonrası heyelan

BOLU'nun Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

06.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:27
Bolu'da 2 yolda, sağanak sonrası heyelan

'nun ve Kıbrıscık ilçelerinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla kapanan Mudurnu- ve Kıbrıscık- Bolu yolları, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Dün geceden sabaha kadar süren sağanak nedeniyle Mudurnu- Ankara yolunun Aynalıkaya mevkisinde, heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla Aynalıkaya mevkisinde yol, ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri, sevk edildi. Karayolları ekipleri, taşları kaldırarak, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sağanak ayrıca Kıbrıscık- Bolu yolunda da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kıbrıscık- Bolu yolunun ilçe girişine yakın bölgesinde heyelan, meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu taşların kaldırılmasıyla yol, yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA
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