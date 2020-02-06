Bolu'da 2 yolda heyelan
BOLU'nun Mudurnu ilçesi ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
BOLU'nun Mudurnu ilçesi ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapalı kalan Mudurnu-Ankara yolu ve Kıbrıscık-Bolu yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.Dün gece saatlerinden sabaha kadar süren sağanak yağmur nedeniyle Mudurnu-Ankara yolunun Aynalıkaya mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Aynalıkaya mevkiinde yol ulaşıma kapandı. Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yollardaki taşları kaldırarak yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.
Sağanak yağış ayrıca Kıbrıscık-Bolu yolunda da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kıbrıscık-Bolu yolunun ilçe girişine yakın bir bölgesinde heyelan meydana geldi. Karayolları'nın yaptığı yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu taşların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.