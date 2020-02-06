Bolu'da 2 yolda heyelan

06.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:52

BOLU'nun Mudurnu ilçesi ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapalı kalan Mudurnu-Ankara yolu ve Kıbrıscık-Bolu yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Dün gece saatlerinden sabaha kadar süren sağanak yağmur nedeniyle Mudurnu-Ankara yolunun Aynalıkaya mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Aynalıkaya mevkiinde yol ulaşıma kapandı. Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yollardaki taşları kaldırarak yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sağanak yağış ayrıca Kıbrıscık-Bolu yolunda da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kıbrıscık-Bolu yolunun ilçe girişine yakın bir bölgesinde heyelan meydana geldi. Karayolları'nın yaptığı yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu taşların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA